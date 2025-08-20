Evacuan Hospital Morelos en Chihuahua por posible fuga de radiación

Chihuahua.- El Hospital General número 1, también conocido como Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de Chihuahua, fue evacuado tras el reporte de una fuga de radiación en el área de Quimioterapia.

De acuerdo a la información de personal de salud de la institución federal, se emitió la alarma por lo que se procedió a la evacuación de los trabajadores, visitantes y algunos pacientes.

Tras la emergencia se realizaron las labores de inspección para conocer el estado en que se encontraba el inmueble, logrando precisar que se trataba de una falsa alarma.

No se ha emitido información de manera oficial pero sí puede descartarse que se haya dado la fuga del material radiactivo, por lo que se ingresó de nuevo a las personas para continuar con la jornada de manera normal.