Chihuahua.- El Gobierno del Estado invita a los productores a utilizar la nueva máquina de pago de servicios instalada en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), la cual facilita el trámite de revalidación de micas para fierro de herrar.

Con este sistema únicamente será necesario contar con el número de referencia de pago para efectuar la transacción en el mismo edificio, lo que permitirá concluir el trámite de manera inmediata.

Anteriormente, el procedimiento implicaba que los productores solicitaran en ventanilla su número de referencia, luego acudieran a una institución bancaria o tienda de conveniencia a pagar y, posteriormente, regresaran a la SDR para continuar con el proceso.

Este beneficio aplica únicamente para quienes realizan el trámite en las oficinas de la dependencia, ubicadas en avenida División del Norte #2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua. Para quienes realizan el proceso en ventanillas de las presidencias municipales de la SDR, el procedimiento continuará de forma habitual.

La implementación de este mecanismo forma parte del compromiso de la gobernadora Maru Campos para mejorar la atención al campo, simplificar procesos y brindar acompañamiento cercano y permanente.

El plazo de revalidación se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de otorgar un mayor margen a los productores para cumplir con este requisito, el cual permite acreditar la legítima propiedad del ganado, asegurar su correcta movilización y comercialización, además de contribuir a la transparencia y regulación de la actividad ganadera.

El Gobierno del Estado agradece a los productores que ya realizaron su revalidación en el presente año por su responsabilidad y compromiso con las normas del sector. Al mismo tiempo, exhorta a quienes aún no han cumplido con este trámite a hacerlo a la brevedad, ya que es indispensable para proteger el patrimonio ganadero y garantizar el cumplimiento del marco normativo vigente.

Requisitos para la renovación:

Para ganado bovino:

Copia de identificación oficial vigente

UPP vigente

Para equinos:

Copia de identificación oficial vigente

Nombre del rancho y comprobante de pago del predial

Costos del trámite:

Primera vez: 761 pesos

De 1 a 2 mil 500 Ha: 831 pesos

De 2 mil 500 a 5 mil Ha: mil 424 pesos

Más de 5 mil Ha: 2 mil 373 pesos

Informes:

Teléfono: (614) 429-33-00, extensión 12538

Sitio web: www.chihuahua.gob.mx, sección de trámites