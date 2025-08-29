Chihuahua.- La Secretaría de Salud, informó que hasta el día de hoy se han aplicado un total de 659 mil 929 vacunas (SRP y SR) contra el sarampión en el estado de Chihuahua, con el fin de proteger a la ciudadanía contra la enfermedad y sus complicaciones.

La dependencia detalló que tan solo del día 16 de julio al 27 de agosto se han aplicaron 310 mil 670 biológicos.

Para ello se desplegaron un total de 128 brigadas integradas por 256 miembros del sector salud, quienes han atendido a la población en puntos de vacunación, así como a través de recorridos en colonias de diferentes municipios de la entidad.

Hasta el día de hoy, se tiene un reporte de cuatro mil 023 personas confirmadas con sarampión y tres mil 906 personas recuperadas de la enfermedad, así como 12 pacientes hospitalizados.

La Secretaría de Salud reportó el deceso de dos personas a causa de complicaciones derivadas del padecimiento. El primer caso se trata de una mujer de 19 años de la etnia rarámuri, originaria de Guadalupe y Calvo, quien laboraba como jornalera agrícola en el municipio de Camargo. El deceso se registró el pasado 25 de agosto en la ciudad de Chihuahua.

El segundo caso se registró el pasado 27 de agosto y corresponde a un menor de 1 año de edad, perteneciente a la etnia rarámuri, originario de Guadalupe y Calvo. La defunción tuvo lugar en la ciudad de Chihuahua, a causa de neumonía complicada por sarampión.

Ambos casos no contaban con vacunas, por lo que la encargada de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Irma Leticia Ruiz González, hizo un llamado a la población, para que se apliquen los biológicos que los protejan del virus y así romper las cadenas de transmisión.

Ante el próximo regreso a clases, la funcionaria invitó especialmente a padres y madres de familia a aprovechar este fin de semana para acudir a inmunizar contra el sarampión a niñas y niños desde los 6 meses de nacidos.

De la misma forma, jóvenes y adultos hasta los 49 años de edad que no cuenten con las dos dosis, pueden aplicarse la vacuna y así complementar el esquema. Quienes no tengan su Cartilla Nacional de Salud, pueden solicitar una en los módulos.