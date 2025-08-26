Espera Ugrch reapertura a exportación de ganado a EU en dos meses

Chihuahua.– Integrantes de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (Ugrch) esperan que la reapertura de las fronteras para la exportación de ganado a Estado Unidos se lleve a cabo en dos meses, fruto de las negociaciones y coordinación que se tiene entre autoridades en la materia entre ambos países.

Álvaro Bustillo Fuentes, presidente de la Ugrch, dijo que se mantienen con esta esperanza, aunque recriminó que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos (USDA) está haciendo grilla política por una posible pretensión de lanzarse como candidata a gobernadora de Texas.

Destacó la importancia de los productos mexicanos para la industria y el consumo estadunidense y con el cierre de fronteras, no solo se afecta a la economía local, sino a los consumidores de su país, así como a diversas industrias que se encuentran al borde del cierre, como son empacadoras y engordaderas.

El líder ganadero criticó la falta de acceso por parte del gremio a las conclusiones tomados entre la Senasica y la USDA, aunque confía en que la autoridad mexicana firmó acuerdos técnicos para poder implementarse a la brevedad.

Calificó que los ganaderos y la autoridad mexicana han pasado de ser rehenes y monedas de cambio a piñatas de las autoridades estadunidenses, politizando el tema al grado de no dejar avanzar el proceso de reapertura.

Bustillos Fuentes indicó que las autoridades estadunidenses no tienen idea el trabajo y los esfuerzos realizados por los productores mexicanos para lograr que una res llegue hasta su país, al grado que han dejado al mercado en el punto más bajo de los últimos 74 años en la historia de la ganadería entre ambos países.