Espera estado notificación por posible visita de Marcelo Ebrard

Chihuahua.- Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de gobierno, dijo que no ha sido notificado sobre la visita de Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, a Ciudad Juárez, en donde se tocarían temas como la reapertura de la frontera al ganado y los Polos de Desarrollo anunciados semanas atrás.

El funcionario estatal dijo desconocer la agenda del funcionario federal destacando la coordinación entre ambas administraciones con el fin de dar mejores condiciones de vida a la población del estado.

Destacó el papel de la gobernadora Maru Campos para dar seguimiento a diversos temas, específicamente a la reapertura de la frontera para la exportación de ganado, para lo cual ha realizado gestiones directamente con legisladores y funcionarios de Estados Unidos.

De la Peña Grajeda destacó el estatus sanitario de Chihuahua respecto al gusano barrenador, derivado de los controles, la infraestructura y el nivel de profesión que no lo tiene otra entidad del país, por lo que sería un tema tentativo con Ebrard Casaubón.