Chihauhua.- El Gobierno del Estado espera que el Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo firme el convenio para ceder en comodato un espacio para la instalación del Subcentro Centinela a fin de lograr el proyecto planteado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de gobierno, sostuvo que el Ayuntamiento no tiene la posibilidad de aprobar o no la instalación del subcentro, sino que aún no se ha aprobado la firma del convenio mediante el cual estarían cediendo el inmueble.

Destacó la necesidad de agilizar el trámite con la alcaldesa, Ana Laura González, quien seguramente se encuentra en la misma tesitura respecto a privilegiar la paz y seguridad en el municipio, así como en toda la entidad.

En este sentido, el secretario General de Gobierno dijo esperar a que, en breve, Gilberto Loya Chávez esté dando el anuncio respecto a la firma del convenio y la instalación del subcentro en la región serrana.