Chihuahua.- Lesly Guadalupe Palacios todos los días se levanta con el mismo propósito: buscar a su mamá hasta encontrarla.

María del Carmen Palacios Nuevo fue sacada de su casa el 22 de marzo de 2022. Apenas había regresado de su trabajo y se disponía a comer. Pero ni eso la dejaron hacer: su plato de comida y su refresco fueron encontrados intactos sobre la mesa.

“Es lo peor que te puede pasar, nunca vuelves a ser la misma. Pienso en ella, si está sufriendo, es muy feo, no puedes vivir así, no puedes estar feliz ni puedes estar tranquila, no sabes qué está pasando con ella”, dice su hija.

La desesperación y angustia se apoderan de Lesly de manera constante que la llevan al llanto de un momento a otro o incluso la dejan tirada en la cama sin ganas de hacer otra cosa. Reconoce que, de no ser por su hijo, no habría motivo de levantarse.

Así pasan los días tanto Lesly como su hermano, quienes, desde hace casi dos años, buscan a su madre.

Los hechos y la investigación

Sucedió en el Ejido El Largo Maderal, municipio de Madera. Se cree sucedió entre las 2:30 y 3:30 de la tarde. “Era un día normal, ni siquiera la dejar comer, así entraron por ella”, dice Lesly.

Al inicio, las autoridades desdeñaban el caso y no hubo un puntual y adecuado seguimiento, pero gracias a las manifestaciones y revivir el caso a través de la denuncia pública, es que se ha puesto atención al caso.

Lesly confía en que el apoyo de la ciudadanía y el adecuado seguimiento de las autoridades para que haya pistas sobre su paradero. “En esos pueblos tienen miedo casi nadie quiere hablar”, pero la esperanza sigue.

La marcha que exige la localización de Carmen inició en la Glorieta de Pancho Villa y fue a apostarse al exterior de la Fiscalía General del Estado, en Paseo Bolívar.

“¿Qué le dirías a tu mamá?”, se le pregunta.

“Le diría que la amo y la extraño mucho, que me ha hecho mucha falta. Me hace falta, me hace falta su voz, me hacen falta sus abrazos todos los días, la necesito. Le diría que la amo con todo mi corazón y que voy a buscarla hasta encontrarla”, responde.