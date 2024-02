Chihuahua.- La mañana del jueves inició la colecta de la Cruz Roja Nacional, evento desarrollado en el Patio Central del Palacio de Gobierno, a donde acudieron autoridades de los diversos niveles.

En su intervención, Gilberto Baeza, secretario de Salud, destacó las más de 5 millones de atenciones médicas y poco más de 2 millones de ser vicios de ambulancia que brinda la Cruz Roja a nivel nacional.

Recordó que la primera comitiva de la Cruz Roja en Chihuahua llegó hacia 1911 en Ciudad Juárez para atender a los lesionados de la Revolución Mexicana, un siglo después sigue el compromiso y esfuerzo coordinado entre los voluntarios con la sociedad.

Óscar Armando Corral, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, destacó la participación ciudadana para la manutención de la organización, pues al no recibir apoyos de los gobiernos, la población se vuelve en quien sostiene económicamente, además de donativos que realiza la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac).

La inversión de Cruz Roja, al año, supera los 60 millones de pesos, y gracias a las donaciones de la población es que se logra apoyar en las emergencias médicas. Corral destacó los riesgos a los que se enfrentan quienes son paramédicos.

“Sí existe el peligro (cuando hay eventos violentos), tenemos orden de no llegar hasta estar asegurado el evento, mientras no esté asegurada la integridad del voluntario no nos podemos acercar, pero por supuesto que le vamos a atender al baleado, no importa quién sea”, añadió.