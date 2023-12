Es Chihuahua el 4º del país en producción minera

Ciudad Juárez.- La actividad minera en Chihuahua ha producido en lo que va del 2023, un total de 33 mil 353 millones de pesos, lo que coloca al estado en el cuarto sitio a nivel nacional en este sector económico, sin embargo, datos del Centro de Información Económica y Social (CIES) indican que, en el acumulado a septiembre del 2023, el valor de la producción minera decreció en un 12.2 por ciento, respecto al mismo periodo del 2022.

En semanas anteriores el Clúster de Minería en el estado, en voz de su director, Gerardo Durán, declaró que de un tiempo a la fecha, el promedio de actividad de esta industria ha ido a la baja y la tendencia es una disminución cada vez más constante de la producción de minerales.

Esto es resultado, dijo Durán del cierre de las unidades mineras, que al acabar los recursos y minerales dejan de trabajar; esto se suma a que desde el 2013 el Gobierno Federal retiró la deducibilidad de impuestos en materia de exploración, por lo que la minería ya no puede explorar o no puede deducir esta actividad, lo cual representa una pérdida para las empresas, entonces si no hay exploración, no hay nuevos yacimientos minerales que explotar.

En el tema de la población ocupada en esta labor y de acuerdo a información del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) las industrias extractivas ocupan en el estado al mes de octubre un total de 10 mil 821 empleados, la segunda más baja en Chihuahua.

Bajo este panorama se llega al Día del Minero que se celebra cada 4 de diciembre, con el objetivo de rendir un homenaje a esta labor en el mundo.

El Día del Minero coincide con el Día de Santa Bárbara, que fue una mártir cristiana y considerada la patrona de los mineros, astilleros y fabricantes de pólvoras, entre otras laborales relacionadas con el fuego.

Lo que las minas de Chihuahua producen

Los principales metales que se extraen en Chihuahua son la plata y el plomo, extracción que coloca al estado en el segundo sitio a nivel nacional en lo que va del 2023, la producción de plata ha alcanzado el millón 23 mil 295 kilogramos, que representa el 22 por ciento de producción a nivel nacional; mientras que, en plomo, hasta septiembre del 2023 se han extraído 25 mil 22 toneladas, que representa el 14 por ciento de la producción nacional.

Con el tercer lugar a nivel nacional, en la extracción de Zinc, Chihuahua representa el 11 por ciento de la producción nacional; en el Cobre, equivalente al 3 por ciento de producción nacional y se encuentra en el 4to sitio en el país, mientras que en el oro, el estado ocupa el 5to sitio y representa el 12 por ciento de la producción nacional.

El estado se encuentra en el 4to sitio de producción en el país, por debajo de Durango con 35 mil 779 millones de pesos; Zacatecas con 70 mil 655 mil millones pesos; y Sonora con 101 millones 577 millones de pesos.