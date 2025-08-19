Chihuahua.– Con el fin de avanzar en la preparación del siguiente ciclo escolar en el nivel básico, autoridades educativas llevaron a cabo la entrega de los Libros de Texto Gratuito a directivos de planteles escolares.

Hugo Gutiérrez Dávila, secretario de Educación y Cultura, agradeció al personal educativo y de salud por la coordinación en la prevención de los contagios antes de ingresar a clases, quienes se han preparado para recibir a los más de 700 mil estudiantes de educación básica.

Dijo que el estado deposita la confianza de docentes quienes darán vida pedagógica a los libros de texto, que fueron entregados a las escuelas Proyecto Montana y Abraham González .

En su mensaje, Eduardo Zendejas Amparán, secretario de la sección 8 del SNTE, reconoció el trabajo de los docentes y personal de apoyo quienes son los encargados de recibir a los menores y formarles como la generación del mañana.

Manuel Quiroz Carbajal, secretario general de la sección 42 del SNTE, destacó el papel de los menores en el proceso educativo siendo el objeto del quehacer de los docentes, invitándolos a trabajar en sencillez a través de los libros.

Para preescolar se distribuirán más de 480 mil libros, 2 millones 495 mil 234 para primaria, un millón 322 mil 629 para secundaria y 219 mil para telesecundaria, aunque faltan por llegar.

Durante el evento también se llevó a cabo la vacunación de algunas personas, entre ellas el secretario de educación, quien se sometió al refuerzo del biológico para evitar el contagio de sarampión.