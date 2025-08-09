Chihuahua.– La mañana de este sábado, autoridades estatales y municipales llevaron a cabo la entrega de material diverso como apoyo a las familias afectadas por las lluvias de semanas pasadas en la capital del estado.

Luis Corral Torresdey, coordinador Estatal de Protección Civil, destacó el trabajo realizado para instalar un plan de acción y lograr apoyar a 478 familias en todo el estado quienes resultaron con afectaciones por las lluvias

En esta ocasión, en que la entrega se hace en la colonia El Porvenir, se entregó material para construcción, artículos de primera necesidad para 86 familias con mayor urgencia para lograr un rápido regreso a habitarlas.

En esta ocasión se entregaron 185 láminas para vivienda, 254 blocks, 15 estufas, 7 mesas con sus sillas, refrigeradores, bases y colchones individuales y matrimoniales.

En su intervención, la diputada Nancy “La china” Frías destacó el trabajo permanente en la zona y recordó el trabajo conjunto con la ciudadanía para apoyar a quienes vieron afectadas sus propiedades por las precipitaciones durante julio.

Alejandro Olivas, representante del Ayuntamiento, agradeció la confianza en la administración municipal encabezada por Marco Bonilla, quien se ha mantenido al pendiente de las necesidades de las familias afectadas por las lluvias de las semanas pasadas.