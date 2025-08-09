Chihuahua.- La mañana de este sábado, la Unión Nacional de Transportistas para el Cambio (Untrac) entregó una unidad móvil adaptada para personas discapacidad a la asociación civil “No toda discapacidad en visible”, con la que se da cumplimiento a un compromiso previamente establecido.

Durante la entrega, Matías Prieto, presidente de Untrac, descartó que se trate de un acto político sino de una acción conjunta de los integrantes de la organización, con el único objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan.

“Hemos regalado ya unos 15 camiones en diferentes municipios del estado, para movilizar personas, principalmente estudiantes de diferentes escuelas, pero con esta entrega me siento más a gusto porque yo sé que los niños la necesitan”, reiteró el líder transportista.

Por su parte, Susana Lechuga, titular de la asociación civil beneficiada, reconoció el compromiso y la rapidez con que Untrac cumplió esta promesa en menos de tres meses, resaltando que ella en lo personal tiene ya 12 años tocando puertas en diferentes sectores de la sociedad civil y del ámbito público y nunca habían recibido una donación como esta.

Rodrigo Castillo, representante de Untrac en la ciudad de Chihuahua, destacó que esta agrupación sigue trabajando y buscando nuevas oportunidades para brindar un servicio de transporte público y privado de calidad, por lo que aprovechó para invitar los trabajadores del volante y dueños de camiones a que se unan a la Untrac y así mejorar su calidad de vida y la de los usuarios.

La unidad móvil es un mini autobús adaptado con una rampa hidráulica de fácil manejo que permitirá subir y bajar, con toda seguridad, a personas de pie o en silla de ruedas sin esfuerzo, cuenta con capacidad para varias sillas de ruedas y también con asientos regulares para varios pasajeros cómodamente sentados.