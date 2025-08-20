Chihuahua.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó la entrega de apoyos a estancias infantiles a modo de reembolso en favor de madres, niñas y niños de Chihuahua por un monto de 6 millones 768 mil 530 pesos para diversos centros de cuidado de los menores.

En su mensaje, la mandataria estatal agradeció a quienes han estado involucrados y destacó que estos apoyos nacen de un ser humano que, cuando niña, creció con la necesidad de que su mamá saliera a trabajar para sacar adelante a sus tres hijos, es decir, su propia historia.

Recordó que ella creció en una guardería del IMSS, pero no había posibilidad de estancias infantiles, sino, se apoyaban de una red de madres de familias quienes se aseguraban de la seguridad a la salida de las escuelas y la entrada a sus respectivos hogares.

Maru Campos recordó la iniciativa de guarderías infantiles impulsadas desde el presidente Felipe Calderón, aunque en 2018 se decidió por su eliminación, dejando a la zozobra a las administraciones locales y padres y madres de familia quienes contaban con este servicio.

También destacó el papel de las mujeres para salir a trabajar y aportar para sus viviendas, así como desarrollarse profesional y socialmente para avanzar en la vida.

Por su parte, María Eugenia Álvarez Monge, directora general del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (ICHDII), dijo que, con esta entrega, se cumple con el compromiso de entregar apoyos fundamentales que fortalecen la labor de la red de estancias infantiles del Gobierno del Estado.

Destacó el apoyo a más de 9 mil niños a través de las estancias infantiles, quienes recibieron el apoyo tras cumplir con la reglamentación de la normativa especificada en su licencia de funcionamiento, el mejoramiento de espacios existentes, equipamiento, así como el recurso para nuevas estancias.

El total de los apoyos se distribuirán en becas para 110 estancias durante julio por un monto de 5 millones 230 mil pesos; 15 mil pesos de reembolso para las 45 estancias que obtuvieron su licencia; hasta 150 mil para cada una de las dos estancias nuevas o donde hay sobredemanda.

También se incluyen 16 apoyos de hasta 50 mil para la adquisición de materiales, insumos, mobiliario, pintura, impermeabilización.

En las tres zonas de estancias infantiles, se cuenta con 379 estancias activas y con licencia, de ellas, 248 reciben becas, en las que se brinda atención a 11 mil 863 menores de edad, de los cuales, el 76 por ciento tiene acceso a alguna beca.