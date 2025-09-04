Entrega Marco Bonilla su cuarto informe de trabajo y resultados

Chihuahua.- En sesión solemne de Cabildo, el alcalde Marco Bonilla hizo entrega a los regidores del Ayuntamiento de Chihuahua el documento de su cuarto informe, donde resaltó que los resultados presentados son el testimonio de lo que se puede lograr cuando el gobierno, la ciudadanía y las instituciones trabajan como aliados, no como adversarios.

Bonilla detalló los avances en cinco ejes estratégicos: Más seguridad, paz y tranquilidad para tu familia; Más ingreso y prosperidad para todas y todos; Más calidad de vida para ti y tu familia; Ciudad más funcional, infraestructura, medio ambiente y sustentabilidad y Gobierno que escucha, resuelve, más transparente, eficaz y eficiente.

Más seguridad, paz y tranquilidad para tu familia

Entre los logros más destacados:

Puesta en operación de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), uno de los sistemas tecnológicos de seguridad más avanzados del país.

2 mil 468 detenciones por diversos delitos, incluyendo 397 por narcomenudeo y 571 por robos a casa, local y vehículo.

Aseguramiento de 718 armas de fuego.

Inauguración del Campus de Seguridad y Justicia del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (Isscuu), reconocido como la mejor escuela de formación policial y de bomberos en el norte del país.

Graduación de 184 nuevos policías de proximidad y bomberos, y de la primera generación de licenciados en Seguridad Pública (42 oficiales).

Gracias a estas acciones, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó reducciones históricas del 81% en robo de vehículo con violencia; 75 por ciento en robo con violencia general y 20 por ciento en delitos de alto impacto como homicidio y feminicidio

Más ingreso y prosperidad para todas y todos

Chihuahua Capital escaló del sexto al quinto lugar en el Índice de Competitividad Municipal (IMCO), con resultados concretos:

29 mil 495 nuevos empleos generados entre 2021 y 2025 (22 empleos diarios).

Más de mil 200 millones de dólares en inversión extranjera directa (2023-2024).

751 millones de pesos destinados a más de 33 mil MIPYMES.

Inauguración de la Universidad de las Mujeres, con becas del 65% al 80%, misma que ya cuenta con 150 mujeres inscritas en su primera generación.

“Nuestra estrategia no es el asistencialismo, sino la prosperidad permanente: educación, empleo e inversión para todas y todos”, destacó el Alcalde.

Más calidad de vida para ti y tu familia

La inversión en las familias chihuahuenses y la educación han sido centrales, destaca:

17 mil 411 becas entregadas vía “Mi Beca Chihuahua”.

130 mil estudiantes beneficiados con “Mi Bolsa Escolar”.

Inauguración de la Clínica Punta Oriente y el programa “IMPAS Cuida a tu Familia”, que ha atendido a 32 mil hogares.

45 mil vales médicos y 71 mil consultas psicológicas en cuatro años.

2 mil 547 atletas apoyados, con más de la mitad de las medallas estatales en la Olimpiada Nacional ganadas por deportistas capitalinos.

Inauguración del primer Centro STEM municipal del país, donde niños desde los 4 años aprenden robótica, programación e ingeniería.

Ciudad más funcional: infraestructura, medio ambiente y sustentabilidad

La ciudad avanza con infraestructura, obras y proyectos bien planeados y bien ejecutados:

Creación de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, con el primer reglamento de su tipo en el estado.

181 millones de pesos invertidos en rehabilitación vial tras lluvias atípicas.

Reconversión del alumbrado, pasar de vapor de sodio a luz LED en el 85% de la ciudad, lo que se traduce en ahorros anuales de 28 millones de pesos.

Inauguración del Polideportivo Luis H. Álvarez, obra de 240 millones de pesos, la más importante del estado en infraestructura deportiva.

Avances en el Complejo Ambiental de Economía Circular y en proyectos ejecutivos de movilidad: paso superior en Aldama-Fuerza Aérea, puente en Industrias-Nogales y gaza en Borunda-Periférico de la Juventud.

Gobierno que escucha, resuelve, más transparente, eficaz y eficiente

Chihuahua Capital se consolida como un referente nacional en transparencia, eficiencia y planeación urbana.

Calificación "Triple A Estable" por Fitch Ratings y HR Ratings, manteniéndose desde 2022.

100 por ciento de calificación en transparencia por CIMTRA, siendo el municipio más transparente del país.

49 por ciento de ingresos propios, fortaleciendo la autonomía financiera.

Ventanilla Virtual con 127 trámites en línea, más de 13 mil usuarios y un aumento del 83 por ciento en trámites digitales.

Modernización de 24 procesos administrativos mediante la Ventanilla Multitrámite, con tiempos de resolución entre 3 y 8 días.

Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, el primero en 45 años.

Conclusión del Programa Sectorial de Equipamiento Urbano y Espacio Público y avances en el Plan Hídrico Municipal mediante convenio con la UACH.

Marco Bonilla agregó que “con unidad, con firmeza, con visión, seguiremos construyendo una ciudad que inspire al país entero: un Chihuahua que no se detiene, que levanta la mirada y ve al futuro con responsabilidad, orgullo y esperanza, dando norte a todo México.”