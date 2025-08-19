Chihuahua.– A través de sus distintos programas, el Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) entregó apoyos económicos a mujeres jefas de familia y estudiantes que radican en municipios de la Sierra Tarahumara.

En Ciudad Madera, se benefició a 96 mujeres con un apoyo de 2 mil pesos cada una, mientras que en San Juanito, municipio de Bocoyna, otras 64 jóvenes recibieron estímulos similares, lo que representó una inversión total de 320 mil pesos.

Como parte del programa Impulsando Juventudes, se apoyó también a 25 estudiantes del grupo de danza Noriwari del Cecytech #5 San Juanito, quienes recibieron 18 mil pesos para la adquisición de vestuario y calzado.

La directora general del instituto, Fernanda Jazmín Martínez, destacó que estas acciones reflejan el compromiso de Ichijuv por llegar a todas las juventudes del estado.