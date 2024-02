Entrega FGE constancias del Curso de Aplicación del Protocolo de Estambul

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado, comprometida en garantizar un proceso de procuración e impartición de justicia en absoluto respeto a la dignidad de las personas, entregó constancias de participación al personal especializado en el curso de Alta Formación en los Estándares Internacionales de Derechos Humanos Aplicados a la Detección y Combate de la Tortura, Tratos y Penas Crueles Inhumanas y Degradantes.

De esta manera culminó esta formación, impartida en coordinación con el Centro Iberoamericano para el Fomento del Derecho Internacional y los Derechos Humanos (Cifodidh) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), instituciones con altos estándares en capacitación, con la colaboración de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El curso tuvo una duración de 30 horas, con expositores de talla internacional ampliamente reconocidos y fue impartido a 68 personas, entre los que destacan dos fiscales de distrito y una fiscal especializada, agentes del ministerio público, peritos y agentes de investigación.

Además, ocho de los participantes recibieron la certificación internacional para la atención especializada de casos contra los derechos humanos.

La ceremonia fue encabezada por el fiscal especializado en Control Análisis y Evaluación, Jesús David Flores Carrete, en representación del fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno; la fiscal especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Ada Miriam Aguilera Mercado; el fiscal de distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes; el director de la Facultad de Derecho, César Gutiérrez Aguirre y el director del Cifodidh, Adalberto Méndez López.

Asistieron además el fiscal de distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo Coronado; el director general Jurídico, Carlos Mario Jiménez Holguín y el director del Cemasc, Daniel Terrazas Parada.

Formó parte del presídium, el doctor Juan Federico Jiménez Mayor, quien al término de la ceremonia ofreció la ponencia magistral: “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos en tiempos complejos. Realidades y Desafíos”.

Jiménez Montemayor es embajador del Perú, fue embajador de Perú en la OEA, presidió la primera Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad de la OEA en Honduras, ex presidente del Consejo de Ministros, ex ministro de Justicia y DDHH, ex jefe de la Misión contra la Corrupción – Honduras y Embajador en Costa Rica.

La fiscal especializada, Ada Miriam Aguilera Mercado, destacó que es un día muy importante para la procuración de justicia en Chihuahua, ya que ahora se cuenta con servidoras y servidores públicos especializados en aplicación de protocolos, lo que fortalecerá las investigaciones en materia de delitos garantizando el debido proceso y el respeto de los derechos humanos de víctimas, testigos y presuntos responsables.

A su vez, el fiscal especializado en Control Análisis y Evaluación, Jesús David Flores Carrete, agradeció el esfuerzo de las instituciones participantes y señaló que esta capacitación atiende a una de las prioridades del fiscal general planteadas desde el inicio de su gestión en materia del combate a la tortura, a los tratos inhumanos y penas crueles y degradantes.