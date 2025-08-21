Chihuahua.- La mañana de este jueves, fueron entregados 70 auxiliares auditivos a personas con algún grado de discapacidad auditiva en un esfuerzo conjunto entre el DIF estatal y la empresa Telcel.

Gabriel Eguiarte Fons, director general del DIF estatal, agradeció el apoyo de quienes se han involucrado en el apoyo a las personas que se han visto necesitados de estos aparatos para mejorar su calidad de vida.

Destacó el trabajo de la gobernadora Maru Campos y la presidenta del DIF estatal, María Eugenia Galván, por buscar mejorar las condiciones de vida de quienes cuentan con una discapacidad, creando mejores condiciones y con mayores acceso.

Hiram Mendoza, director del centro de rehabilitación del DIF Estatal, destacó la entrega de los auxiliares con los que mejorarán la realidad de quienes padecen una discapacidad así como el entorno como es la familia y su entorno social.

“La sordera que sí debe preocuparnos es la de la mente y la del corazón. Hoy les digo: oigamos con inteligencia pero escuchemos con amor “, dijo el funcionario al tiempo que agradeció la inversión que supera los 360 mil pesos.

Esta entrega se suma a las ya hechas en Cuauhtémoc y Ciudad Juárez con las que suman 300 apoyos auditivos a quienes más lo necesitan.