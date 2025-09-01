Enlaces falsos ofrecen empleos en Amazon y terminan en robo de identidad

Chihuahua.- La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) advierte sobre un nuevo modus operandi detectado mediante reportes ciudadanos, relacionado con direcciones web y mensajes que ofrecen supuestos empleos en Amazon.

De acuerdo con los reportes, las víctimas reciben mensajes desde el número 232 284 0520 donde se promete una vacante de medio tiempo con pagos de hasta 5 mil pesos diarios.

El texto incluye un enlace fraudulento que redirige a un chat de WhatsApp, donde presuntos reclutadores continúan el engaño.

Una vez dentro, los ciberdelincuentes emplean técnicas de ingeniería social para convencer a las personas de compartir información sensible como números de cuenta, contraseñas o datos de identificación.

Recomendaciones de la Policía Cibernética:

No abrir enlaces desconocidos

No compartir datos personales por WhatsApp

Verificar siempre las ofertas laborales en los sitios oficiales de las empresas

Recordar que las vacantes no se ofrecen mediante mensajes de texto no solicitados

Desconfiar de “empleos” con salarios elevados sin entrevistas previas o documentación oficial

Si sospecha de un mensaje, número o llamada, comuníquese con la Unidad de Policía Cibernética para verificar su autenticidad

Ante cualquier duda o sospecha, pueden llamar al (614) 429 3300 extensión 10955, al número directo (614) 429 7315, vía WhatsApp (656) 280 9562, o al correo [email protected].