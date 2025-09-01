Enfatizan vacunación contra sarampión en campos agrícolas

Chihuahua.- Con el fin de evitar el contagio y muerte por sarampión de más trabajadores agrícolas, se intensifican las campañas de vacunaciones en centros laborales de distintas zonas de la entidad.

Así lo confirmó el secretario de salud, Gilberto Baeza Mendoza, al indicar que se han concentrado brigadas de vacunaciones en municipios como Chihuahua, Delicias, Camargo y Jiménez, donde se han encontrado centros de trabajo.

Dijo que estas brigadas y campañas se llevan en coordinación con el DIF Estatal, así como las secretarías de Comunidades y Pueblos Indígenas y del Trabajo, para lavarlas a la zona serrana de la entidad y en campos agrícolas.

Baeza Mendoza destacó el avance de vacunación en Cuauhtémoc donde se ha logrado bajar las cifras de contagio tras la intensificación de las campañas en la zona.

Informó que al momento se han aplicado más de 700 mil dosis en toda la entidad, 300 mil de las cuales fueron en agosto, por lo que reiteró el llamado a la población a ser responsables consigo mismos, con los hijos y para con los demás.