Guadalupe y Calvo.- En Operativo de la Célula BOI efectuado este sábado en Guadalupe y Calvo, se ubicó un punto de halconeo en la parte alta de un cerro y entre la maleza encontraron un arma de fuego tipo fusil, cargadores y cientos de municiones.

La intervención de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en coordinación con personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, se llevó a cabo para prevenir e inhibir la comisión de algún delito.

Al circular por la brecha de terracería que conduce de Guadalupe y Calvo al lugar conocido como el Rancho de Roberton, se encontró un punto de halconeo en la parte alta de un cerro y entre la maleza se localizó:

  • 1 arma de fuego marca Anderson Manofacturing, calibre .223mm.
  • 12 cargador calibre .223mm.
  • 250 Cartuchos Calibre .223mm.
  • 1 Pechera táctica.
  • 2 Pantalones tácticos color verde pixelado.
  • 1 Camisola táctica color verde pixeleado.

"Los operativos continúan para brindar seguridad a los viajeros que transitan por esta vía, así como la búsqueda y localización de personas armadas, personas que cuenten con órdenes de aprehensión y vehiculos con reporte de robo, generando confianza para la ciudadanía", se lee en un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE).

