Chihuahua.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó esta mañana la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde supervisó las estrategias implementadas durante las últimas horas por las distintas autoridades para garantizar la paz y tranquilidad en la entidad.

Como parte de la reunión que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, la mandataria evaluó los decomisos y detenciones más relevantes que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE), en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional.

Además, dio seguimiento puntual a los operativos que se llevaron a cabo en municipios de la Sierra Tarahumara, como es el caso de Moris, donde se intensificó la vigilancia con la Célula BOII y se reforzó la colaboración institucional en beneficio de las y los chihuahuenses.

La titular del ejecutivo exhortó a los titulares de las corporaciones de seguridad a redoblar esfuerzos para fortalecer los instrumentos y procesos que salvaguardan la integridad de las mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad en toda la entidad.

Al encuentro asistieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el titular de la SSPE, Gilberto Loya; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; y los generales de brigada de Estado Mayor, Alberto Miguel Rodríguez y Alejandro Gutiérrez, comandantes de las zonas militares 5/a y 42/a, respectivamente.

También acudió la delegada de programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez; el fiscal federal en la entidad, Ramón Ernesto Badillo; el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas; y el secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila.