Encabeza Hacienda solicitudes de información

Chihuahua.- La Secretaría de Hacienda local encabeza la lista de dependencias con más cantidad de solicitudes de información con 529 trámites, 525 de las cuales se refiere a peticiones de información pública y las cuatro restantes, a datos personales.

Datos del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) revelaron las 20 dependencias con mayor cantidad de trámites para aclarar información referente a diversos trámites o datos obligados por Ley a ser revelados.

En esa lista, el segundo lugar está ocupado por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), con 512 solicitudes, de las cuales, 510 se trata de solicitudes de información y las dos restantes, de protección de datos personales.

El tercer lugar está ocupado por Pensiones Civiles del Estado con 500 recursos, aunque en este caso, la mayor cantidad de solicitudes para la protección de datos personales con 332 y las 168 restantes, para pedir información.

Casos similares ocurren en el Instituto Chihuahuense de la Salud y el Instituto Municipal de Pensiones, con 260 y 162 solicitud de protección de datos personales por encima de las peticiones para solicitar información y se encuentran en los lugares sexto y doceavo, respectivamente.

La Fiscalía General del Estado (FGE), los ayuntamientos de Chihuahua, Juárez e Hidalgo del Parral, la Secretaría General de Gobierno y el Poder Judicial del Estado, completan los diez primeros lugares con menos de 436 solicitudes.

Los últimos diez lugares están integrados por Servicios de Salud de Chihuahua, las secretarías de Seguridad Pública Estatal, Salud, Educación y Desarrollo Urbano; el propio Ichitaip, Congreso del Estado, Auditoría Superior del Estado y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.