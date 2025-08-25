Encabeza De la Peña reuniones con algunos alcaldes del estado

Chihuahua.– Con el fin de tratar temas de desarrollo municipal, dispersión de fondos, seguimiento e inicio de obras de infraestructura, así como realizar diversas gestiones, el secretario General de Gobierno Santiago de la Peña Grajeda encabezó reuniones con alcaldes de distintos municipios

Así lo confirmó el mismo funcionario estatal al indicar que se reunió con los presidentes municipales de Villa Ahumada, Janos y Temósachic, aunque de manera sistemática y permanente mantiene el acercamiento con todos los ediles por instrucción de la gobernadora Maru Campos.

De la Peña Grajeda también dijo que ha mantenido una agenda nutrida de atención a los ediles y pensando en las acciones de coordinación en todos los municipios sin importar el color partidista del que proceda o la ideología que tenga.