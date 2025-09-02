En México ya está pasando lo que en Venezuela: Diputado José Luis Villalobos

Chihuahua.– José Luis Villalobos García, diputado del PRI en Chihuahua, aseguró que en México ya está pasando lo mismo que en Venezuela ante lo que consideró una crisis política, asalto a los poderes del Estado, represión de los medios de comunicación, entre otros.

“Ya se consumó el asalto a los tres poderes de la unión ayer con la instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto el tema de lo que comparé con Venezuela, dije que no es que vaya a pasar lo que pasó en Venezuela, ya está pasando”, sostuvo el legislador.

Recordó que Hugo Chávez en el país sudamericano empezó con las mismas acciones para cortar las libertades ciudadanas, instalar un régimen autoritario y crear cortinas de humo que no permitan la crítica al sistema.

El legislador tricolor también recordó la represión contra medios de comunicación por la gobernadora Layda Sansores en Campeche, la humillación pública de un ciudadano a manos de Gerardo Fernández Noroña y los costosos viajes por el mundo por parte de integrantes de Morena.

El priista aseguró que Morena y Andrés Manuel López Obrador "son los constructores del segundo piso del narcoterror en el país, siendo los precursores Hugo Chávez y Nicolás Maduro de este escenario siniestro en el continente".