Empleo en Chihuahua crece 68 mil plazas al cierre del segundo trimestre

Ciudad Juárez.– Al cierre del segundo trimestre de 2025 (abril, mayo y junio), el estado de Chihuahua registró 1.9 millones de personas ocupadas, 68 mil más en comparación con el trimestre anterior (enero-marzo), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
La PEA femenina en este periodo fue de 785 mil y la masculina de 1.1 millones, es decir, 25 mil y 41 mil personas más que en el segundo trimestre de 2024, respectivamente. En términos proporcionales, 49 de cada 100 mujeres y 76 de cada 100 hombres en edad de trabajar fueron económicamente activos.
El instituto señaló que las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca fueron las que más disminuyeron en el periodo.
Respecto a la ocupación por sector económico, durante el segundo trimestre de 2025:
- 130 mil personas (7.0%) trabajaban en el sector primario.
- 673 mil (36.2%) en el secundario o industrial.
- 1 millón (54.3%) en el terciario o servicios.
- El 2.5% restante no especificó su actividad económica.
En el mismo periodo de 2024, las cifras fueron: 139 mil en el sector primario, 650 mil en el secundario y 955 mil en el terciario.
Por ramas específicas:
- La industria manufacturera concentró el 29.3 por ciento de la población ocupada, con un aumento de 20 mil personas respecto al trimestre anterior.
- El comercio representó el 16.5 por ciento de los ocupados, con un incremento de 14 mil personas.
- Los servicios diversos alcanzaron el 9.5 por ciento de la población ocupada, también con un alza de 14 mil personas.
- Los servicios sociales representaron el 8.1 por ciento, con un crecimiento de 4 mil personas.
En cuanto a la población desocupada, esta fue de 44 mil personas (2.3% de la PEA), cifra menor a la del mismo trimestre de 2024. Por su parte, la subocupación (personas que trabajan menos horas de las que desean) alcanzó a 81 mil personas, equivalente al 4.3 por ciento de la población ocupada, también por debajo de lo registrado en el mismo periodo del año pasado.