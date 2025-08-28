Empleo en Chihuahua crece 68 mil plazas al cierre del segundo trimestre

Ciudad Juárez.– Al cierre del segundo trimestre de 2025 (abril, mayo y junio), el estado de Chihuahua registró 1.9 millones de personas ocupadas, 68 mil más en comparación con el trimestre anterior (enero-marzo), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

La PEA femenina en este periodo fue de 785 mil y la masculina de 1.1 millones, es decir, 25 mil y 41 mil personas más que en el segundo trimestre de 2024, respectivamente. En términos proporcionales, 49 de cada 100 mujeres y 76 de cada 100 hombres en edad de trabajar fueron económicamente activos.

El instituto señaló que las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca fueron las que más disminuyeron en el periodo.

Respecto a la ocupación por sector económico, durante el segundo trimestre de 2025:

130 mil personas (7.0%) trabajaban en el sector primario.

673 mil (36.2%) en el secundario o industrial.

1 millón (54.3%) en el terciario o servicios.

El 2.5% restante no especificó su actividad económica.

En el mismo periodo de 2024, las cifras fueron: 139 mil en el sector primario, 650 mil en el secundario y 955 mil en el terciario.

Por ramas específicas:

La industria manufacturera concentró el 29.3 por ciento de la población ocupada, con un aumento de 20 mil personas respecto al trimestre anterior.

El comercio representó el 16.5 por ciento de los ocupados, con un incremento de 14 mil personas.

Los servicios diversos alcanzaron el 9.5 por ciento de la población ocupada, también con un alza de 14 mil personas.

Los servicios sociales representaron el 8.1 por ciento, con un crecimiento de 4 mil personas.

En cuanto a la población desocupada, esta fue de 44 mil personas (2.3% de la PEA), cifra menor a la del mismo trimestre de 2024. Por su parte, la subocupación (personas que trabajan menos horas de las que desean) alcanzó a 81 mil personas, equivalente al 4.3 por ciento de la población ocupada, también por debajo de lo registrado en el mismo periodo del año pasado.