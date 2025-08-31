Eligen Congreso su nueva mesa directiva

Chihuahua.- Con el objetivo de dar inicio al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado renovó su Mesa Directiva, designando como presidente al diputado Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La nueva directiva quedó conformada por representantes de distintas fuerzas políticas, garantizando un trabajo legislativo plural. En las vicepresidencias estarán Óscar Daniel Avitia Arellanes (Morena) y Nancy Janeth Frías Frías (PAN).

Las secretarías estarán a cargo de Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC) y Pedro Torres Estrada (Morena) mientras que las prosecretarías estarán encabezadas por Irlanda Dominique Márquez Nolasco (PT) Edna Xóchitl Contreras Herrera (PAN) Rosana Díaz Reyes (Morena) y Luis Fernando Chacón Erives (PRI).

El nombramiento se llevó a cabo durante la Junta Previa y fue aprobado por la Junta de Coordinación Política, marcando el inicio de una nueva etapa para el Poder Legislativo estatal.