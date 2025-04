Elección histórica en México: El futuro del Poder Judicial en juego

Ciudad Juárez.– El próximo 1 de junio México vivirá un proceso electoral como ningún otro en los 199 años de sufragio federal en el país. Esa fecha está marcada en el calendario como el día de la elección al Poder Judicial, en la que ciudadanos podrán elegir a jueces y magistrados, quienes se encargan de impartir la justicia en el país.

Chihuahua no será la excepción a la regla a mitad de año, no obstan te, el proceso que dirigirá el Instituto Nacional Electoral (INE) en coordinación con el Instituto Estatal Electoral (IEE) deja tres preguntas en los votantes de la entidad: ¿Por quién votamos?, ¿Cómo se vota? y, la última pregunta que solo se podrá responder una vez dentro de la casilla; ¿Sabremos votar?

¿Por quién votamos?

Entre los cargos federales a votar, los casi 4 millones de chihuahuenses deberán elegir a nueve ministros y ministras que ocuparán un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para ello habrá que escoger entre 64 candidatos diferentes. Cinco de ellos buscarán la presidencia del máximo órgano jurídico del país. Los lugares disponibles, con el fin de impulsar políticas de equidad de género, serán para 5 mujeres y 4 hombres.

De igual forma estarán en juego dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), la cual se encarga de resolver los problemas que surgen en los procesos electorales.

En el caso de los comicios que le competen a la entidad habrá que escoger a los tres magistrados de la Sala Regional Guadalajara, responsable de atender las controversias electorales del Tepjf en Chihuahua y siete estados más. Cabe señalar que dicho órgano pasará a tener un integrante más a su cabeza ya que hasta la fecha solo tiene un par de jueces.

Entre los cargos exclusivos a Chi huahua, para el primer sábado de junio se deberán elegir a tres magistradas y dos magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial entre 18 aspirantes al cargo. Asimismo, están en la balanza los puestos de 15 magistrados y 15 magistradas para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

De igual manera, en el terreno de lo federal, los ciudadanos del estado grande ejercerán su voto para elegir a 12 magistrados de circuito, parte de los 464 cargos que buscarán quien los ocupe a lo largo y ancho del país. Por conducto del INE se elegirán también a 13 personas juzgadoras de distrito (jueces) para esta entidad.

Por último, en el ejercicio que coordina el IEE deberán marcarse en la boleta los nombres de 135 jueces y 135 juezas para los Juzgados Meno res y de Primera Instancia. En el caso de Distrito Bravos, que incluye a Ciudad Juárez, hay 83 cargos en juego para juzgadores de lo penal, civil, fa miliar, laboral y menores.

Todo esto en medio de un pro ceso electoral que todavía busca capacitadores, funcionarios de casilla y lugares donde poner sus mamparas.

Lo que sí está cubierto de una vez es el formato con el cual se llevarán a cabo los sufragios, que también se tienen que explicar.

¿Cómo vamos a votar?

A finales del año pasado, el INE dio el último visto bueno al diseño de las boletas para los cuatro cargos federales a elegir. Cada una de ellas en diferente color:

Ministros y ministras de la SCJN: Color morado.

Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial: Color turquesa.

Magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tepjf: Color azul.

Magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tepjf: Color naranja.

Magistraturas de circuito: Color rosa.- Magistrados de distrito: Color amarillo.

De acuerdo con el proceso electoral, el día de emitir los sufragios correspondientes a cada votante se le otorgará una de cada una de las papeletas correspondientes. No obstante, a diferencia de otros comicios, no se marcarán las caras ni los partidos de los candidatos, en su lugar se deberá escribir la clave numérica a los funcionarios a los que se desea a elegir.

El cambio de dinámica ha puesto a trabajar “horas extra” a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, que se ha visto forzado a laborar más para avanzar con los preparativos de la jornada.

“Le estamos dedicando mucho tiempo a revisar los lugares en los que vamos a colocar casillas, tenemos que justificar por qué hay lugares si tiene que ser casilla y por qué otros no. Estamos en ese pro ceso, aparte hemos tenido que trabajar en las correcciones, porque hay casos donde hay candidatos que tienen mal escrito su nombre y que por alguna razón están dados de alta en candidaturas que no les corresponden, eso también lo tenemos que corregir y lleva mucho tiempo”, expresó para la Revista Net Constantino Suárez Arias, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04 del INE.

Todavía se busca quien cumpla con el rol de capacitador para que entonces estos últimos quienes busquen funcionarios de casillas para las poco más de 2 mil mamparas que se tiene proyectadas colocar.

Si bien, el proceso parece sim ple, no deja de verse laborioso en la teoría. Según la propia presidenta del IEE Yanko Durán, se espera de manera optimista que el ciudadano común pueda completar su voto en no más de 12 minutos dentro de la casilla. Dicho proceso también será inusual, puesto que por primera vez en la historia se usará una sola urna para depositar las 9 papeletas de cada ciudadano.

La maniobra de las urnas y las muchas boletas (35 millones aproximadamente) también generan dudas y controversias entre quienes aspiran a ser votados para funcionarios públicos.

Dudas en los candidatos

Entre las principales cuestiones de los aspirantes a jueces y magistra dos del estado existen la de la falta de especificación sobre su área de expertise en la boleta, el uso de sus propias redes sociales para su campaña e inclusive la definición del llamado “voto nulo”.

“Yo soy jueza de lo familiar y en la boleta no voy a venir así. En la boleta yo voy a ser un número, ¿Y si me votan para un juzgado penal? O al revés ¿Si votan a un a juez de lo penal para lo familiar? Esa no es su materia, está muy mal organizado esto y pue do traer muchos problemas”, dijo a Revista Net una candidata que solicitó permanecer anónima.

La definición práctica de un sufragio inválido también provoca preguntas tanto para los propios organizadores de la elección como para quienes aparecerán en la boleta. Las variantes para que se presente un ejemplar nulo son numerosas y va riadas: desde no escribir nada en el papel, pasando por redactar algún número inexistente, hasta proceder con la “normalidad” acostumbrada de marcar o subrayar el nombre del candidato al que desean favorecer.

En lo que respecta a las redes sociales, tanto en las elecciones federales como estatales queda categóricamente prohibido el uso de herramientas pagadas para pro moción, tales como las que ofrece Meta con todas sus plataformas o la recientemente incorporada modalidad “boost” de X (Antes Twitter). Acorde con lo concretado por el IEE y el INE solo se permitirá el uso orgánico de los canales de contenido y el generado por los medios de comunicación establecidos.

Estos últimos también son otra fuente de incertidumbre, de preguntas y de espacios por demás reducidos o hasta insuficientes para cada candidato.

La campaña

El cronograma del IEE y el INE dio inicio a la época de campaña desde el domingo 30 de marzo, siguiendo con la tendencia de lo inusual y fuera de costumbre, no hubo temporada de precampaña.

Todos los aspirantes a cargos tan to federales como estatales podrán hacer uso de 24 minutos diarios para hacerse promoción en los medios de comunicación establecidos. De dividir todo el espacio disponible entre los 305 candidatos que tiene el estado, cada uno tendría derecho a 21 segundos en radio y/o televisión.

De igual manera fueron otorga dos 232 mil 428 pesos como gastos de campaña para quienes buscan ocupar el puesto de juez o jueza en Chihuahua. Los candidatos a magistrados, sin importar su instancia, recibieron 380 mil 539 pesos con 33 centavos para el mismo rubro. El mencionado recurso deberá durar los 60 días previos a la jornada de votaciones y solo se podrá usar para cubrir necesidades personales, tras lados o para la elaboración de propaganda impresa (Flyers, camisetas, cartulinas, stickers, etc.).

También se tiene contemplado el uso de una plataforma para debates y para discutir preguntas emitidas por la propia ciudadanía. No obstan te, hasta el cierre de esta edición, la herramienta prometida por el IEE todavía no estaba en funcionamiento.

Entre los pocos aspectos habituales del proceso que ya comenzó está el hecho de que si habrá veda electoral. Los cuatro días para la también llamada “reflexión del voto” están programados para empezar el jue ves 29 de mayo y no terminarán hasta concluida la fecha de ir a la urna el 1 de junio.

Por encima de la logística, queda el otro trabajo que comparten tanto el INE como el IEE: el de concientizar, hacer entender al ciudadano la magnitud de la acción cívica que va realizar e inclusive instruirlo sobre pues tos y cargos públicos que desconoce.

¿Vamos a saber votar?

De acuerdo con Suárez Arias, gran parte del problema es que existen ciudadanos que no solo no saben por quién votar de entre los cientos de candidatos, sino que tampoco tienen concepto alguno de los cargos a los que aspiran ni que hacen los mismos.

“Es una elección inédita, con un sistema nuevo. Y eso tenemos que aclarárselo a la gente, sino lo hacemos así la gente no va a saber en qué momento ni por que está votando. Estamos intentando elegir a la mitad del poder judicial y hay ciudadanos que ni siquiera saben que hay un órgano que el Consejo de la Judicatura ni la Suprema Corte ni los distritos judiciales ni los tipos de juzgados. Es una labor verdaderamente tremenda”, añadió el funcionario.

En el marco de todos los problemas que no se terminan por resolver, el INE ha inclusive optado por realizar guardias de 24 horas par apresurar sus marchas.

“Estamos sorteando todos estos problemas que se nos presentan, hemos tenido guardias de hasta 24 horas. Nuestro horario laboral es completamente a todo lo que hemos trabajado a todos los detalles que nos han surgido”, remata el funcionario federal.

A poco menos de dos meses para la jornada electoral, quedan en el aire los contrastes. Por un lado, el ejercicio histórico para el país por su novedad y por los cargos a conferir y por el otro, su condición de masividad y el desconocimiento de quienes dicen estar listos para la elección.