Chihuahua.- Un ligero viento corre entre una cortina de papel, viene cargado de calor. Son apenas las 8:30 de la mañana.

Es el centro de Chihuahua capital, en uno de los establecimientos que tienen los boleros a un costado de la Plaza de Armas y que antaño fue la calle Libertad. A unos 80 metros, se ve la Catedral Metropolitana que ha visto a la ciudad convertirse hasta que su vista, quizá ya no alcance los límites.

En ese lugar se cocinan –al vapor, si quiere, dados los casi 40 grados de esta semana– diversas historias. Ahí llega el obrero y la trabajadora doméstica; ahí llega el indígena y el hombre de pueblo que no conoce la ciudad; también arriba el turista y hasta alcaldes y gobernadores.

En la década de los setenta, la Plaza de Armas era una isla como punto central de la capital. Le rodeaba la iglesia, las calles Segunda, Independencia, Libertad y Victoria.

Hoy es una amalgama contemporánea: es un área peatonal con un paso a desnivel por donde circulan vehículos que, por momentos, pareciera vibrar con esta circulación. La gente, al paso de 11 años de esta transformación, ya se está acostumbrando.

Justo ahí, muchas de esas historias han sido conocidas por los edificios históricos, pero también por Gabriel De la Rosa, mejor conocido como “El Perro”. En 2024 cumple 49 años en el oficio.

“Aquí voy a cumplir ya 49 años y sí es una labor muy bonita. Sí da para vivir y para vivir bien”, asegura cuando –ya acostumbrado- contesta a las preguntas de forma muy natural.

Sin dejar de realizar su trabajo, Gabriel saluda a casi toda persona que pasa por ahí. Ha conocido a curas, políticos, empresarios, ciudadanos de a pie y todo aquel que desea limpiar su calzado.

La boleada le ha dado para sacar a sus hijos adelante. No profundiza mucho.

Dice que “igual que este compa (señalando a su izquierda, en la esquina de Independencia y Libertad) somos los más viejos aquí. “Este otro, (habla del bolero de lado contrario) llegó hace poco aquí. Ya está mayor, pero tiene como tres o cuatro años”.

Su llegada a la estación de bolero se dio cuando tenía 6 años. Ni su padre, ni sus hermanos ni nadie de familiares o conocidos se dedicaron o se dedica a esta labor. Llegó solo por la curiosidad de saber del oficio

“Pues por eso me dicen todo como le dicen a los perros. Me dicen ‘el perro’, el ‘solovino’, el ‘comecuandohay’, y ya sabe, cosas de ese tipo”, dice entre risas por el mote ganado.

Ni los productos para la limpieza de zapatos ni la existencia de más boleros han mermado su actividad. Reconoce que la vida es más cara y le preocupa que en los grandes centros comerciales no exista un bolero que atienda a quien tenga sucio el calzado.

Ejemplifica las plazas comerciales ubicadas por el periférico De la Juventud: “no sé si hay un bolero que los atienda. Pero imagínese, me voy para allá y si no sale, pues ya dejé aquí mi negocio. Si vuelvo, vuelven conmigo los que ya me conocen, pero sería también como estarlos abandonando”.

Gabriel no sabe si un día tenga que retirarse, dice sentirse fuerte y con ganas de hacer su labor. Pero lo que más resalta es su felicidad al estar platicando con quienes se lustran los zapatos.