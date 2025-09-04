El futuro de Chihuahua no se negocia y no se entrega: Gobernadora
Foto: Jorge Romero

Chihuahua.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván, aseguró durante su mensaje en el informe del alcalde Marco Bonilla, que Chihuahua no se negocia y no se entrega.

“El futuro de Chihuahua, no está a la deriva, no se negocia, no se entrega al contrario, se honra con coraje, con resultados y se conquista cada día con resultados”, expresó la mandataria estatal.

Aseguró que Chihuahua le da norte al país por eso deben de seguir protegiéndolo.

“Chihuahua le da norte a México y hoy les digo hagámoslo juntos, demos norte al país con todo el amor y toda la sinceridad de nuestra alma, seguimos juntos en este gran camino”, puntualizó Campos Galván.

La mandataria felicitó al alcalde por su informe invitándolo a asumir la responsabilidad de defender la libertad.

“No podemos permitir bajo ninguna motivo que la llama de la libertad se extinga, Marco te invito a empuñar a asumir esta gigantesca responsabilidad que hoy nos toca a todos, porque esto no se trata de grupos o de ideologías se trata de Chihuahua de su destino y de lo que puede significar para todo el país, nuestra única defensa va a ser los ideales que nos sostiene”, finalizó la gobernadora.

Compartir:
Tal vez te interese
Ninel y Marie Claire revelan qué hicieron con anillos de José Manuel Figueroa
Espectáculos Ninel y Marie Claire revelan qué hicieron con anillos de José Manuel Figueroa
Largas filas en cruces internacionales hacia El Paso
Juárez Largas filas en cruces internacionales hacia El Paso
Publicidad
Enlaces patrocinados