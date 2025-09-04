El futuro de Chihuahua no se negocia y no se entrega: Gobernadora

Chihuahua.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván, aseguró durante su mensaje en el informe del alcalde Marco Bonilla, que Chihuahua no se negocia y no se entrega.

“El futuro de Chihuahua, no está a la deriva, no se negocia, no se entrega al contrario, se honra con coraje, con resultados y se conquista cada día con resultados”, expresó la mandataria estatal.

Aseguró que Chihuahua le da norte al país por eso deben de seguir protegiéndolo.

“Chihuahua le da norte a México y hoy les digo hagámoslo juntos, demos norte al país con todo el amor y toda la sinceridad de nuestra alma, seguimos juntos en este gran camino”, puntualizó Campos Galván.

La mandataria felicitó al alcalde por su informe invitándolo a asumir la responsabilidad de defender la libertad.

“No podemos permitir bajo ninguna motivo que la llama de la libertad se extinga, Marco te invito a empuñar a asumir esta gigantesca responsabilidad que hoy nos toca a todos, porque esto no se trata de grupos o de ideologías se trata de Chihuahua de su destino y de lo que puede significar para todo el país, nuestra única defensa va a ser los ideales que nos sostiene”, finalizó la gobernadora.