Duplica ciudad de Chihuahua velocidad promedio del país

Chihuahua.- La ciudad de Chihuahua duplica la velocidad de conducción de vehículos promedio en el país. Mientras en otras ciudades hay desplazamientos de automotores entre 40 y 45 kilómetros por hora, en la capital del estado puede alcanzar los 75 y 80 kilómetros por hora que, en caso de accidentes, es imposible salvar la vida como sucedió apenas este fin de semana, aseguró el alcalde Marco Bonilla Mendoza.

El edil sostuvo que su administración se estará enfocando en la ampliación de un muro de contención sobre el Periférico de la Juventud, para evitar que en una invasión de carril contrario o pérdida del control del vehículo, no haya resultados fatales como sucedió el año pasado con un adulto mayor y su nieto cuando se dirigían a la escuela, aunque también es necesaria la participación ciudadana.

"Podemos poner todos los muros, todo el concreto posible, todas las obras, pero si no hay reducción de velocidad, no podemos salvar vidas y no podremos evitar accidentes", aseguró Bonilla Mendoza al referirse sobre las altas velocidades a las que se conduce en la capital.

La mañana del domingo 2 de marzo, un hombre de 35 años perdió la vida al impactar contra un camellón sobre la avenida San Miguel el Grande, y terminar volcándose en el Nissan Versa guinda que tripulaba.