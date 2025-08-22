Chihuahua.- La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) se sumó al proyecto de reforestación aérea en la Sierra Tarahumara, una iniciativa de responsabilidad social impulsada por Grupo México, Grupo La Norteñita, Poniente 2050 y el Club Rotario Campestre, que combina innovación tecnológica con el cuidado del medio ambiente.

Este jueves, en el Parque El Reliz de la ciudad de Chihuahua, se realizó una demostración del sistema con el que se dispersan semillas a través de un dron equipado con tecnología geoespacial, capaz de identificar áreas óptimas para la reforestación.

El software distingue entre zonas verdes, aptas para la germinación, y zonas rojas, inviables por condiciones de suelo o humedad, lo que garantiza mayor precisión y eficiencia en el proceso.

Las semillas utilizadas están recubiertas con nutrientes y repelentes naturales como chile, ajo o pimienta, para evitar que sean consumidas por la fauna silvestre.

En lo que va de 2025, se han dispersado más de 500 mil semillas de pino endémico en áreas afectadas por incendios forestales en los municipios de Carichí, Bocoyna, Madera y Riva Palacio. La SDR apoyó con 70 kilos de semilla de pino, de los cuales cerca de 45 kilos ya se aplicaron en campo, mientras que el resto se utilizará en los próximos días.

Javier Montaño Chávez, jefe de Producción Forestal de la SDR, explicó que este sistema se asemeja al proceso natural de dispersión de semillas de los pinos semilleros, con la ventaja de la pelletización y la precisión tecnológica.

“La semilla cuenta con protección y nutrientes que aumentan sus posibilidades de establecimiento en el suelo. Aunque depende de factores como humedad, temperatura y condiciones del terreno, estimamos una viabilidad cercana al 80% en este tipo de reforestación”, señaló.

Por su parte, Karina Gómez, representante de Responsabilidad Social de Grupo La Norteñita, destacó que este proyecto se realiza desde hace cuatro años con un enfoque de restauración ecológica en la Sierra Tarahumara.

“Tan sólo este año hemos intervenido cerca de 300 hectáreas y dispersado medio millón de semillas. La semilla es un recurso muy valioso y gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural podemos continuar con esta labor”, afirmó.

Finalmente, Manuel López, del Club Rotario Campestre, subrayó que esta innovación permite llegar a sitios de difícil acceso y representa un esfuerzo colectivo para heredar un Chihuahua verde a las futuras generaciones.