Diferirían audiencia constitucional por caso del relleno en Mápula

Chihuahua.– La audiencia constitucional programada para este sábado 24 para presentar pruebas y estudios en el caso del Relleno Sanitario de Mápula, podría ser diferida sin fecha exacta ante el paro de labores por parte del Poder Judicial Federal (PJF), indicó el alcalde de Chihuahua Marco Bonilla Mendoza.

Precisó que hasta el momento no han sido notificados sobre si será reprogramada o no, pero estima que tiene altas probabilidades de que así suceda dado que el PJF ha enlistado una serie de asuntos como prioritarios y no se incluyó los temas de amparos en curso, en el que se encuentra el de Mápula.

Lamentó que este paro de labores retrase de nueva cuenta la emisión de un dictamen para saber si asiste la razón jurídica o no a la administración municipal a la contraparte, extendiéndose así 15 meses en estado de indefensión ante la suspensión del proyecto.

“Estamos en un limbo jurídico, esperemos que cuando retomen labores llegue la sentencia lo antes posible y que el sistema de justicia honre la Constitución de que es una justicia pronta y expedita”, concluyó Bonilla Mendoza.