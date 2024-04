Chihuahua.- Luis Antonio Arrieta, director del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (Impas), comentó que en la Clínica Metabólica que recientemente abrió sus puertas a la ciudadanía en la ciudad de Chihuahua, se puede recibir apoyo de salud para personas que tienen alguna dificultad con enfermedades como diabetes, hipertensión y algunas otras cuestiones de tipo metabólico.

Mencionó que el objetivo es el de generar atención a la población para prevenir el desencadenamiento de enfermedades que con buenos hábitos pueden minimizar las consecuencias.

“El sedentarismo y alcoholismo en ocasiones aumenta los síntomas de las enfermedades” aseguró el funcionario, por eso a las personas que acuden se les diagnostica un programa especial con el cual puedan detener las afectaciones.

Las enfermedades no modificables son las genéticas que ya están en las personas desde su nacimiento o se desarrollan en el transcurso de la vida por herencia familiar, y aunque en esos casos la enfermedad no se quita, si pueden hacerle algunas acciones como paliativos al dolor o molestia que les cause.

La Clínica Metabólica, se ubica en la avenida Independencia número 2013 en la zona centro y en las instalaciones se pueden realizar consultas nutricionales, de enfermería, consulta médica, rehabilitación cardiaca, área de aptitud física, consulta psicológica y área de trabajo social.

Los interesados en utilizar los servicios pueden acudir directamente al lugar en la dirección antes mencionada, o comunicarse al teléfono 072 extensiones 2259, 2260 y 2261 en un horario de lunes a jueves de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.