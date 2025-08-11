Detienen en la carretera Chihuahua-Juárez a deudor alimentario

Chihuahua.- Omar R. M. fue detenido por el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, con agravantes.

La detención efectuada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), del Grupo Especializado en Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión, fue a la altura del kilómetro 151 del tramo carretero Chihuahua-Ciudad Juárez, en el poblado de Sueco.

El hombre fue puesto a disposición de la jueza de control del Distrito Judicial Morelos que le requería a solicitud del agente del Ministerio Público.

Se informó que desacató una resolución judicial en materia familiar que lo obligaba a cumplir con la aportación de recursos para la manutención y desarrollo de dos menores de edad.