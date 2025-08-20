Detienen a sujeto por el homicidio de su primo en Jiménez

Jiménez.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron mediante orden de aprehensión a Saúl Adolfo P. D., por el delito de homicidio calificado y agravado.

Al presunto, de 19 años, se le imputan hechos ocurridos el 28 de junio del presente año, en el ejido El Águila, en el municipio de Jiménez.

La indagatoria ministerial establece que se encontraba en el domicilio de su primo Jesús D.P., con quien estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas.

Asimismo, que en determinado momento, la víctima se quedó dormido, y el imputado lo roció con gasolina y le prendió fuego, causándole heridas que le provocaron la muerte el 21 de julio mientras recibía atención médica.

Saúl Adolfo P. D. fue detenido este martes 19 de agosto en calles del fraccionamiento Agricultura, en ciudad Jiménez y quedó a disposición del juez de control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde se le formulará imputación.