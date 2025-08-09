Detienen a sujeto intoxicado con uniforme de la Defensa en Cuauhtémoc

Chihuahua.– Elementos de la Policía Municipal de Cuauhtémoc detuvieron a un sujeto con evidentes signos de intoxicación y movimientos descoordinados mientras se desplazaba en calles de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, en Cuauhtémoc, y vestía una camisola de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los hechos sucedieron la tarde de este viernes en el cruce de las calles Tomochi y Pánfilo Natera cuando los agentes se percataron de un hombre vestido de pantalón negro tenis negros y camisola camuflajeada color verde con logos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la leyenda “2do Batallón de Infantería”.

Tras revisarlo, se le encontró en la mano derecha una bolsa transparente con una sustancia granulada y cristalina con características propias de la metanfetamina, conocida como “cristal”, por lo que se procedió a su detención por la probable comisión de delitos contra la salud.

El detenido fue identificado como Dionisio, de 18 años de edad, y fue asegurado junto con la prenda de uso exclusivo de Defensa y la sustancia mencionada.

Dionisio fue trasladado al Centro de Detención Municipal para su certificación médica y la elaboración del Informe Policial Homologado, así como el aseguramiento de indicios y la cadena de custodia correspondiente.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, Zona Occidente para las investigaciones pertinentes.