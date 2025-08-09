Detienen a sujeto intoxicado con uniforme de la Defensa en Cuauhtémoc
Foto: Cortesía

Chihuahua.– Elementos de la Policía Municipal de Cuauhtémoc detuvieron a un sujeto con evidentes signos de intoxicación y movimientos descoordinados mientras se desplazaba en calles de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, en Cuauhtémoc, y vestía una camisola de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los hechos sucedieron la tarde de este viernes en el cruce de las calles Tomochi y Pánfilo Natera cuando los agentes se percataron de un hombre vestido de pantalón negro tenis negros y camisola camuflajeada color verde con logos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la leyenda “2do Batallón de Infantería”.

Tras revisarlo, se le encontró en la mano derecha una bolsa transparente con una sustancia granulada y cristalina con características propias de la metanfetamina, conocida como “cristal”, por lo que se procedió a su detención por la probable comisión de delitos contra la salud.

El detenido fue identificado como Dionisio, de 18 años de edad, y fue asegurado junto con la prenda de uso exclusivo de Defensa y la sustancia mencionada.

Dionisio fue trasladado al Centro de Detención Municipal para su certificación médica y la elaboración del Informe Policial Homologado, así como el aseguramiento de indicios y la cadena de custodia correspondiente.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, Zona Occidente para las investigaciones pertinentes.

Compartir:
Tal vez te interese
Arranca el Fin de Semana Libre de Impuestos en El Paso
El Paso Arranca el Fin de Semana Libre de Impuestos en El Paso
Embajador de EU destaca la unidad con México para combatir a cárteles
Nacional Embajador de EU destaca la unidad con México para combatir a cárteles
Publicidad
Enlaces patrocinados