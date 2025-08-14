Detienen a presunto responsable de robo de vehículo en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- La Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos detuvo a Alexis Gerardo A. M., quien contaba con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable del delito de robo agravado de vehículo, cometido en el municipio de Cuauhtémoc.

Gracias a las indagatorias realizadas por elementos policiales de la Agencia Estatal adscritos a Fiscalía de Distrito Zona Occidente, ubicaron y detuvieron al hombre de 28 años en las calles Cuauhtémoc y Topolobampo de la colonia seccional Anáhuac.

Alexis Gerardo A. M. fue llevado ante el juez de control Distrito Judicial Benito Juárez para que el agente del Ministerio Público formule imputación en su contra y se defina su situación jurídica.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, informó que, del 1 de enero al 12 de agosto del 2025, en el municipio de Cuauhtémoc se han recuperado 144 vehículos de 173 con reporte de robo, lo cual representa una efectividad del 83 por ciento.

Además, en ese mismo periodo, se han imputado a siete personas por este delito y a nueve más por el artículo 212 Bis., referente a la posesión, desmantelamiento, compra-venta, compra-venta de autopartes, alteración de documentos e identificación, entre otros.