Detienen a presunto agresor sexual de menor de edad
Foto: Cortesía

Chihuahua.- Manuel R. M. fue detenido por el delito de violación con penalidad agravada, cometido a una menor de edad.

La intervención a cargo del Grupo Especializado en Cumplimiento a órdenes de aprehensión se efectuó en el Ejido Carrizalillo, municipio de Chihuahua.

El hombre quedó a disposición del Tribunal Especializado en Violencia de Género.

En próximas horas, agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales formularán imputación en su contra conforme a lo establecido bajo la causa penal 3025/2025.

