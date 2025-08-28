Detienen a mujer por un homicidio en el municipio de Bocoyna
Foto: Cortesía

Bocoyna.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en Creel, municipio de Bocoyna, detuvieron a María Elvira G. A., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio, cometido a Francisco Javier A. M.

De acuerdo con las indagatorias, la detenida golpeó a la víctima con un leño en la cabeza, provocándole lesiones que le causaron la muerte, en hechos registrados el 5 de diciembre del 2021 durante una tesguinada que se realizaba en la localidad de Saguarabo, municipio de Bocoyna.

La detenida de 25 años fue puesta a disposición del juez de control del Distrito Judicial Benito Juárez conocedor de la causa penal, para ser llevada a la audiencia de formulación de imputación.

"La Fiscalía de Distrito Zona Occidente refrenda su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos", se lee en un comunicado.

