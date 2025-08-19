Chihuahua.- Dos mujeres fueron detenidas por su presunta relación con quienes le quitaron la vida a Danna durante las primeras horas del domingo, confirmó el fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, al tiempo que avanzó sobre los informes de las investigaciones.

El funcionario estatal hizo la cronología de los hechos, según las primeras indagatorias.

La muerte de Danna habría sido alrededor de las 6:00 de la mañana del domingo, tres horas después de haber ingresado al domicilio en la zona de Romanzza. El cuerpo presenta laceraciones con arma blanca en la zona del cuello

La víctima habría ingresado con una amiga, quien es pieza clave para la relatoría del hecho y aunque no está detenida, sí está siendo investigada, precisó el fiscal.

Jáuregui Moreno también reconoció una serie de contradicciones que serán despejadas una vez que se avance en la investigación y esclarecimiento de los hechos.

También indicó que las dos personas detenidas no tienen relación directa con el homicidio de cuyo delito se tiene individualizado a uno de los posibles responsables y se encuentran en labores para poder identificar a los demás.

El titular de FGE descartó que exista burocracia en el seguimiento al caso, pues fue hasta las 8:30 de la noche del domingo cuando se recibió el primer reporte en la Fiscalía Especializada de Mujer, precisamente la amiga que logró escapar del lugar donde Danna fue privada de la vida.

Es decir, la joven de 21 años contaba con más de 12 horas de haber fallecido.