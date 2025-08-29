Detienen a dos hombres en posesión de droga

Chihuahua.- En distintas intervenciones, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron en flagrancia a dos hombres en posesión de la metanfetamina también conocida como cristal.

En el primer caso, los agentes de Investigación contra el narcomenudeo detuvieron a Juan Baldimiro D. M., de 29 años, en las calles Calicanto y Albarreal, en atención a reportes ciudadanos sobre la venta de drogas.

Al realizarle una inspección, se le encontró entre sus pertenencias un envoltorio de plástico transparente que contenía una sustancia granulosa y cristalina, con un peso de .54 gramos de cristal.

En la segunda intervención, los agentes ministeriales lograron la detención de Jonathan Fernando C. D., de 28 años, en las calles Moctezuma y 64 en posesión de un envoltorio que contenía .78 gramos de cristal.

Los detenidos, así como la droga que les fue asegurada fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.