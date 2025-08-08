Chihuahua.– El Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua destruyó 19 mil 323 formatos de credencial no entregables y credenciales para votar devueltas por sus titulares o terceros, retiradas de los módulos de atención ciudadana durante el segundo trimestre de 2025.

Ramón Salazar, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE, indicó que la trituración de los documentos se realizó en presencia de la representación legal de los partidos políticos para ofrecer certeza sobre su disposición final como parte de los trabajos permanentes para la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal.

Del total de documentos destruidos, 9 mil 970 pertenecían a los distritos electorales con cabecera en el municipio de Juárez; 5 mil 898 de los módulos en la capital y 3 mil 455 de los módulos fijos, semifijos e itinerantes que funcionan en los distritos con cabecera en los municipios de Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral.

La destrucción de los formatos y credenciales también tiene como objetivo la protección de los datos personales contenidos en las credenciales y evitar un mal uso de la información de la ciudadanía.

El residuo se resguardó para su próxima entrega a una empresa cementera de la localidad, la cual cuenta con un proceso industrial que convierte el plástico en combustible, reduce la emisión de gases de efecto invernadero y permite una disposición más ecológica del material.