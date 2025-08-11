Destacan a Chihuahua como 'estado pilar' en formalidad laboral

Ciudad de México.– El estado de Chihuahua destaca entre las nueve entidades clave que concentran una proporción significativa de empleos formales respecto a su población, esto de acuerdo con un estudio de la empresa Worky, desarroladora de un software líder en tecnología de Recursos Humanos y Nómina en su segunda entrega del Estudio Salarial Worky 2025.

De acuerdo con la empresa, la entidad es clasificada como un "estado pilar" ya que, además de aportar al PIB nacional, es referente de eficiencia laboral y formalización.

Los otros estados que figuran en el listado son Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato y San Luis Potosí. "Estas entidades no solo aportan más del 25 por ciento del PIB nacional, sino que han construido entornos laborales que reflejan prácticas más modernas, salarios competitivos y estructuras de contratación avanzadas", señala el estudio.

Chihuahua, con el 2.9 por ciento de la población nacional y el 3.6 por ciento del empleo formal, ha consolidado un ecosistema binacional de manufactura avanzada y desarrollo de talento competitivo. En el Estudio Salarial 2025 de Worky, destaca por un salario promedio competitivo de 31 mil 589.67 y una base formal que genera más de 3 mil 700 empleos bajo esquemas regulados.

Cortesía

Aunque enfrenta desafíos como una informalidad laboral del 34 por ciento y una pobreza laboral del 23 por ciento, estas cifras deben leerse como una oportunidad para seguir fortaleciendo políticas públicas que promuevan inclusión y seguridad social, explican expertos de Worky.

“Los Estados Pilar son un espejo del futuro laboral de México. Ahí se están consolidando prácticas más competitivas, mejor remuneradas y con estructuras de contratación más evolucionadas”, explica Maya Dadoo, CEO y cofundadora de Worky.

El Mapa Interactivo Salarial es una muestra gráfica, sintetizada y digital de datos obtenidos del Estudio Salarial Worky 2025, publicado en marzo pasado del presente año, que permite comparar indicadores como rangos salariales y su disparidad; así como empleos formales generados frente a la informalidad y pobreza laboral.