Destaca fiscal Jáuregui orden y limpieza de la capital

Chihuahua.- César Jáuregui Moreno, fiscal General del Estado (FGE), destacó el orden y limpieza con la que se cuenta en la capital y no solo por observación propia, sino de las personas que visitan la ciudad y se llevan una grata sorpresa, aseguró.

Lo anterior previo al inicio del Cuarto Informe de labores del presidente municipal, Marco Bonilla Mendoza, en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua.

“Es el resultado de que se ha venido trabajando en el municipio muy bien durante los últimos años. Estoy absolutamente seguro de que va a ser un mensaje importante, va a ser un mensaje que no solo dirá lo que se viene haciendo, sino que también se anunciará qué viene”, sostuvo.

Jáuregui dijo estar seguro de que vienen mejores cosas para la capital y este día se dará a conocer tras el mensaje del edil.