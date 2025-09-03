Chihuahua.- Tras asistir al Primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la capital del país, el secretario de Gobierno, Santiago de la Peña destacó la buena relación y comunicación que existe entre la gobernadora Maru Campos y la jefa del Ejecutivo federal.

En este sentido, destacó la coordinación que existe también con el equipo de la mandataria federal por lo que la visita del Maru a la Ciudad de México, hay posibilidades de que se hayan gestionado beneficios para la entidad.

Recordó que, gracias a esta comunicación, se lograron vacunas para contener el brote de sarampión, así como las acciones para garantizar la seguridad en Chihuahua y evitar la llegada del gusano barrenador a la entidad.

De la Peña también enfatizó la relación fluida entre ambas mandatarias que les ha llevado a acordar la no politización de temas importantes para la ciudadanía, como son la salud, la seguridad y algunos más que seguramente debieron platicar en el último encuentro entre ambas.