Chihuahua.- Durante su primer informe de gobierno de la administración 2024- 2027 el alcalde Marco Bonilla aseguró que la seguridad en Chihuahua ha sido la base de todo, por eso asumieron con responsabilidad el proteger a cada familia.

Es por ello que se tiene una inversión en seguridad equivalente al 25 por ciento del presupuesto del municipio con lo cual se concretó la plataforma Escudo Chihuahua.

“También fortalecimos la formación policial, hemos profesionalizado nuestra corporación, sabemos que la seguridad es un reto colectivo, por eso apostamos al trabajo colectivo”, puntualizó.

Aseguró que han trabajado en coordinación con los otros municipios ya que están seguros que esto vendrá a impactar de manera positiva en la capital.

“En plena coordinación con Gobierno del Estado Chihuahua capital nos solo protege a su gente, si no que ayuda a proteger a los otros municipios”, dijo.

Indicó que resultados están aquí, de acuerdo a datos del sistema nacional de Seguridad Publica, Chihuahua Capital presenta las cifras más bajas en los últimos años.

“Gracias gobernadora por mantenerte cercana a esta administración municipal, siempre y cada día, Chihuahua lo reconoce y lo agradece”, expresó el edil.

Puntualizó que solo con trabajo y sacrificio podrán garantizar La Paz que la ciudad merece.