Chihuahua.- Marco Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua, destacó la apertura y diálogo de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo y el gabinete que le acompaña, política diferente a la administración anterior, en el marco del primer informe del Gobierno Federal.

Aseguró que la administración federal les deja satisfechos y agradece el diálogo y apertura que han tenido los secretarios de estado y el acercamiento que ellos mismos han tenido, destacando, además, las mejoras en temas de seguridad pública.

Bonilla Mendoza también destacó la coordinación y diálogo en la política exterior, específicamente con el gobierno de Estados Unidos y la entrega más apoyos sociales que impactan directamente en la población.

Respecto Chihuahua, agregó, está como pendiente el nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aunque destacó la buena voluntad y disposición del Gobierno Federal, los empresarios y la gobernadora Maru Campos para ver este anuncio en el segundo informe.