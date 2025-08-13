Chihuahua.- En seguimiento a las investigaciones para dar con el paradero de dos menores de edad, no localizados desde el pasado lunes 11 de agosto, en el municipio de Ascensión, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con Ministerios Públicos de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, desplegaron un operativo de búsqueda y rastreo en diversos ranchos y poblados de la región.

Las acciones policiales, comenzaron a las 2:00 de la tarde de ayer martes 12 de agosto, con el objetivo de ubicar a los niños Sara y Antonio, ambos de apellidos Holguín Molina, de 10 y 8 años de edad respectivamente y miembros de la comunidad tarahumara, con quienes se tuvo contacto por última vez en la colonia Veracruz del Municipio de Ascensión.

De manera exhaustiva y con la colaboración de diversas autoridades como la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, Paramédicos y voluntarios, se recorrieron ranchos y colonias, incluyendo Veracruz, El Tagle, Modelo, La Victoria, Ejido Ley 6 de Enero, Rancho “El Salado” y “El Potrero”.

Antonio viste pantalón color caqui camisa a cuadros en color negro con amarillo y tenis grises, mientras que Sara, viste un pantalón tipo pescador en color verde blusa roja y tenis azul marino.

Estos operativos continuarán hasta dar con el paradero de los hermanitos, por lo que cualquier información que ayude a su localización, debe proporcionarse a través de los números de emergencia 911 o 089.

Cortesía