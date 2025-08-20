Despiden a 24 policías municipales por malas conductas

Chihuahua.– Un total de 24 elementos de la Policía Municipal fueron dados de baja durante el año pasado por incurrir en distintas faltas, tras un proceso ante el Órgano Interno de Control y la Dirección de Asuntos Internos.

Julio César Salas González, comisario de la corporación, informó que dichos policías fueron retirados de sus cargos como parte de las medidas para mantener una institución confiable y dedicada al servicio de la comunidad.

El jefe policiaco afirmó que ha sido el comisario que más bajas ha tenido que aplicar, debido a la necesidad de contar con personal sin antecedentes de consumo de narcóticos ni vínculos con la delincuencia organizada.

Explicó que estos dos aspectos son determinantes para evitar el ingreso a la corporación, incluso cuando se solicita una reevaluación de los exámenes de confianza. Quienes no aprueban estas pruebas pueden solicitar la repetición del proceso, aunque no siempre logran acreditarlo.

Salas González detalló que algunos elementos no superan las evaluaciones debido al cansancio o al estrés. Los exámenes de confianza incluyen pruebas toxicológicas, psicológicas —con más de 600 reactivos contestados en computadora—, así como una evaluación socioeconómica en la que se revisan cuentas bancarias.

Además, se aplica una prueba de polígrafo con preguntas directas sobre posibles vínculos con el crimen organizado o si el puesto ha sido utilizado para beneficiar a terceras personas.

Finalmente, el comisario señaló que, en su propia carrera, se ha sometido a al menos diez de estos exámenes, el más reciente el año pasado, cuando debió renovarlo y aprobarlo para continuar en funciones.