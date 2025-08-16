Desmienten embarazo de hombre trans acusado de asesinar a su hijastro

Chihuahua.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) desmintió la versión de que el hombre transgénero Abraham Alejandro F. D. está embarazado.

La persona es señalada por el asesinato de su hijastro Jasiel Giovanny, de 8 años.

Luego de que en redes sociales se difundió un presunto embarazo de la persona privada de la libertad, actualmente recluida en el Cereso Femenil de Aquiles Serdán, la SSPM precisó que dicha información es falsa.

"La persona señalada continúa su proceso penal en condiciones de aislamiento dentro del centro penitenciario. Asimismo, la SSPE sostuvo recientemente una entrevista con la PPL para conocer su estatus actual y determinar la veracidad de la versión difundida, corroborando que carece de sustento", se lee en un comunicado.

Jasiel Giovanny C. L., de 8 años, fue localizado sin vida el 3 de julio luego de que se reportó su desaparición en la ciudad de Chihuahua. Por este homicidio, Abraham Alejandro F. D. fue detenido como presunto responsable.